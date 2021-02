Scuola: lettera Comitato Dad per tutti a Bianchi, 'si chiuda, troppe vite spezzate e contagi' (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Da nessuna parte vengono riportati i numeri degli insegnanti morti e contagiati - rileva il Comitato - Lo stesso dicasi per i genitori. Eppure lo sappiamo tutti: le scuole sono pericolose e diffondono il contagio. Gli interessi che spingono alcune istituzioni ad insistere sulla Scuola in presenza, durante una terribile pandemia sono di carattere economico. Ma il problema del posteggio bambini a Scuola esula dalle finalità costituzionali del diritto all'istruzione". Secondo i calcoli del Comitato dall'apertura delle scuole a settembre ci sarebbe stato un aumento dei contagi del "3mila per cento". Un dato tra l'altro parziale in quanto "non sono stati conteggiati mai i contagiati e i morti la cui malattia è derivata dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Da nessuna parte vengono riportati i numeri degli insegnanti morti eati - rileva il- Lo stesso dicasi per i genitori. Eppure lo sappiamo: le scuole sono pericolose e diffondono ilo. Gli interessi che spingono alcune istituzioni ad insistere sullain presenza, durante una terribile pandemia sono di carattere economico. Ma il problema del posteggio bambini aesula dalle finalità costituzionali del diritto all'istruzione". Secondo i calcoli deldall'apertura delle scuole a settembre ci sarebbe stato un aumento deidel "3mila per cento". Un dato tra l'altro parziale in quanto "non sono stati conteggiati mai iati e i morti la cui malattia è derivata dai ...

