Salvini Zingaretti botta e risposta su lockdown a Pasqua: «Porta il paese fuori strada»

Salvini Zingaretti è di nuovo scontro. Succede quando si cerca di mettere insieme due realtà troppo distanti tra loro. botta e risposta tra il segretario della Lega e quello del Partito Democratico Oggetto della querelle l'ipotesi di un lockdown durante la prossima Pasqua. I due "alleati" di governo, che si erano già punzecchiati sull'euro, la pensano in maniera opposta. leggi anche l'articolo —> Salvini: «L'Euro irreversibile? Solo la morte», la replica immediata di Zingaretti «Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani», ...

