(Di giovedì 25 febbraio 2021) I commenti di Fabiosulla direzione delll'arbitro Stieler nella gara di Champions League tra Atalanta e Real Madrid hanno fatto inre il giornalista di AS, Tomas Roncer che, ospite del ...

sportli26181512 : #Roncero, furia su #Capello: 'Vada a raccogliere asparagi!': Il giornalista di AS si è scagliato duramente contro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Roncero furia

Corriere dello Sport.it

I commenti di Fabio Capello sulla direzione delll'arbitro Stieler nella gara di Champions League tra Atalanta e Real Madrid hanno fatto infuriare il giornalista di AS, Tomas Roncer che, ospite del ...Tomas Roncer e le accuse a Capello. Il giornalista di As, dopo aver sentito le dichiarazioni di Capello in merito all'esulsione di Freuler, è andato su tutte le furie: “Capello ...