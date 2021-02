Ricchi e Poveri, la band di 'Sarà perché ti amo' compie 50 anni e festeggia con un album a quattro LA VIDEOINTERVISTA (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre 22milioni di album venduti in tutto il mondo, con successi come Mamma Maria che hanno raggiunto la vetta delle classifiche internazionali. Per festeggiare i 50 anni dall'esordio, i Ricchi e ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre 22milioni divenduti in tutto il mondo, con successi come Mamma Maria che hanno raggiunto la vetta delle classifiche internazionali. Perre i 50dall'esordio, ie ...

iricchiepoveri : In prima serata su @RaiUno oggi andrà in onda “Che sarà sarà”, condotto da @CarContiRai, per festeggiare la folgora… - riotta : I vaccini mancano ai paesi poveri ed è una tragica ingiustizia. Quando mancano ai paesi ricchi è invece -vedi UE- m… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #25febbraio #rassegnastampa Tutto fermo fino a Pasqua. 'Zingaretti, D'Urso e la sinistra che non c'è', l'intervista a Capanna.… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #25febbraio #rassegnastampa Tutto fermo fino a Pasqua. 'Zingaretti, D'Urso e la sinistra che non c'è', l'intervista a Capanna.… - Valenti00278189 : Vogliono fermare il mondo e invertire tutto. Dove il bianco sarà nero, dove femmina sarà maschio dove il male sarà… -