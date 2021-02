"Remember", una delle ultime splendide prove di Christopher Plummer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Remember Raimovie ore 21.10. Con Christopher Plummer, Martin Landau e Dean Norris. Regia di Atom Egogyan. produzione USA 2015. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Due vecchi ebrei superstiti dell'Olocausto sono da anni ospiti della stessa casa di riposo. Uno non ci sta più colle gambe, l'altro colla testa (ha sempre più frequenti vuoti di memoria). Il primo vorrebbe vendicarsi del nazista che ad Auschwitz sterminò la sua famiglia. Persuade il secondo a cercarlo in sua vece e gli dà le indicazioni su come trovarlo. L'altro promette e parte. Ma non è facile per lui muoversi coll'Alzheimer che non dà tregua. Colpissimo di scena finale. PERCHÈ VEDERLO Perché è una delle ultime, splendide prove di Christopher Plummer (deceduto a 90 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)Raimovie ore 21.10. Con, Martin Landau e Dean Norris. Regia di Atom Egogyan. produzione USA 2015. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Due vecchi ebrei superstiti dell'Olocausto sono da anni ospiti della stessa casa di riposo. Uno non ci sta più colle gambe, l'altro colla testa (ha sempre più frequenti vuoti di memoria). Il primo vorrebbe vendicarsi del nazista che ad Auschwitz sterminò la sua famiglia. Persuade il secondo a cercarlo in sua vece e gli dà le indicazioni su come trovarlo. L'altro promette e parte. Ma non è facile per lui muoversi coll'Alzheimer che non dà tregua. Colpissimo di scena finale. PERCHÈ VEDERLO Perché è unadi(deceduto a 90 ...

