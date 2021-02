Palermo, Santana da record: “Non mi pongo limiti. Ecco la mia più grande soddisfazione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' l'unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in Serie A, B, C e D.Stiamo parlando di Mario Alberto Santana. Con il suo ingresso in campo in occasione della sfida contro il Teramo dello scorso 27 settembre 2020, il numero 11 rosanero è diventato il terzo calciatore nella storia ad aver giocato dalla Serie A alla Serie D con la stessa maglia. Capitano trascinatore e trascinante. Leader e guida, dentro e fuori il rettangolo verde. Gli infortuni, il Covid, la lenta e faticosa ripresa della condizione atletica. In campo si è visto poco. Poi, contro Bisceglie e Catanzaro due performance di livello che non sono certamente passate inosservate."Non ho mai dato peso alle statistiche. Soprattutto dopo una sconfitta, sicuramente non è tra i miei pensieri. Ma è innegabile che i numeri confermino l'importanza che la piazza di Palermo ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' l'unico calciatore ad aver giocato con ilin Serie A, B, C e D.Stiamo parlando di Mario Alberto. Con il suo ingresso in campo in occasione della sfida contro il Teramo dello scorso 27 settembre 2020, il numero 11 rosanero è diventato il terzo calciatore nella storia ad aver giocato dalla Serie A alla Serie D con la stessa maglia. Capitano trascinatore e trascinante. Leader e guida, dentro e fuori il rettangolo verde. Gli infortuni, il Covid, la lenta e faticosa ripresa della condizione atletica. In campo si è visto poco. Poi, contro Bisceglie e Catanzaro due performance di livello che non sono certamente passate inosservate."Non ho mai dato peso alle statistiche. Soprattutto dopo una sconfitta, sicuramente non è tra i miei pensieri. Ma è innegabile che i numeri confermino l'importanza che la piazza diha ...

