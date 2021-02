Ornella Muti evita il carcere pagando a rate il Teatro Verdi: non si presentò in scena per cenare con Putin (Di giovedì 25 febbraio 2021) TRIESTE – Per evitare il carcere, Ornella Muti sta pagando a rate il risarcimento che deve onorare con il Teatro Verdi di Pordenone. Che l’attrice dovesse risarcire l’istituzione culturale friulana era noto da quando due anni fa venne condannata definitivamente (ricorso respinto dalla Cassazione) a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso. Ma non era nota la rateazione del debito, 1.000 euro mensili, per far fronte a una spesa che evidentemente non ritiene di sostenere in un’unica soluzione. La circostanza è emersa durante un’udienza in Corte d’Appello a Trieste di verifica dell’esecuzione della pena. “Siamo stati noi ad attivarci – spiegano gli avvocati Antonio e Bruno Malattia – perché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) TRIESTE – Perre ilstail risarcimento che deve onorare con ildi Pordenone. Che l’attrice dovesse risarcire l’istituzione culturale friulana era noto da quando due anni fa venne condannata definitivamente (ricorso respinto dalla Cassazione) a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso. Ma non era nota laazione del debito, 1.000 euro mensili, per far fronte a una spesa che evidentemente non ritiene di sostenere in un’unica soluzione. La circostanza è emersa durante un’udienza in Corte d’Appello a Trieste di verifica dell’esecuzione della pena. “Siamo stati noi ad attivarci – spiegano gli avvocati Antonio e Bruno Malattia – perché la ...

