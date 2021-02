Oltre mille morti in quindici mesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) I tredici morti di ieri a Kisima, nel nord del Kivu, fanno salire ad almeno 1.013 il numero di civili uccisi nel territorio di Beni dal novembre 2019. A segnalarlo è una ong mista statunitense e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) I tredicidi ieri a Kisima, nel nord del Kivu, fanno salire ad almeno 1.013 il numero di civili uccisi nel territorio di Beni dal novembre 2019. A segnalarlo è una ong mista statunitense e ...

repubblica : Super-ricchi & poco verdi: I venti Paperoni mondiali inquinano come 32mila persone: Tra yacht energivori, case da m… - JJM8693 : @likeirisheyes @CartinaLa Io me la ricordo mille anni fa dalla DF, a questa. Vaghi ricordi. Ora, ogni tanto, dalla… - pixel_di : RT @carloalberto: #Vaccini. La Francia ci ha già superato con prenotazioni solo digitali e oltre mille strutture operative (quasi il quadru… - tommyestefy0 : @SasatoreS @cestlaviemacher Mmm non penso che il programma lo mandano avanti altre persone. Lui è autore, simoatico… - giuseppegavazza : RT @repubblica: Super-ricchi & poco verdi: I venti Paperoni mondiali inquinano come 32mila persone: Tra yacht energivori, case da mille e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mille Oltre mille morti in quindici mesi In tutto il Kivu le vittime civili di violenze registrate dall'inizio delle rilevazioni dell'osservatorio, nel giugno 2017, sono "oltre 10mila": tra cui, 4.265 uccisioni, 174 stupri di gruppo, 2.183 ...

Uncem:mai tanti soldi ai piccoli comuni. ...in arrivo dal Ministero dell'Interno altri 81mila euro per ciascuno dei Comuni con meno di mille ...entro il 15 settembre 2020 7 e sono giunte richieste per 9.151 progetti,dell'ammontare una di oltre 5 ...

Atalanta-Real, oltre mille tifosi fuori dallo stadio IL GIORNO Medicina: pochi contagi, tante restrizioni Nonostante il basso tasso di positività, è in zona arancione scuro come il resto del Circondario. Un anno fa fu il solo paese a diventare ’rosso’ ...

Oltre mille morti in quindici mesi In tutto il Kivu le vittime civili di violenze registrate dall’inizio delle rilevazioni dell’osservatorio, nel giugno 2017, sono "oltre 10mila": tra cui, 4.265 uccisioni, 174 stupri di gruppo, 2.183 s ...

In tutto il Kivu le vittime civili di violenze registrate dall'inizio delle rilevazioni dell'osservatorio, nel giugno 2017, sono "10mila": tra cui, 4.265 uccisioni, 174 stupri di gruppo, 2.183 ......in arrivo dal Ministero dell'Interno altri 81mila euro per ciascuno dei Comuni con meno di...entro il 15 settembre 2020 7 e sono giunte richieste per 9.151 progetti,dell'ammontare una di5 ...Nonostante il basso tasso di positività, è in zona arancione scuro come il resto del Circondario. Un anno fa fu il solo paese a diventare ’rosso’ ...In tutto il Kivu le vittime civili di violenze registrate dall’inizio delle rilevazioni dell’osservatorio, nel giugno 2017, sono "oltre 10mila": tra cui, 4.265 uccisioni, 174 stupri di gruppo, 2.183 s ...