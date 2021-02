Milan agli ottavi | ma che fatica! Con la Stella Rossa è pari anche a San Siro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Missione compiuta, ma quanta fatica. Ilpareggia (1 - 1)la sfida di ritorno con lae approdagrazie alle reti segnate in trasferta all'andata (2 - 2 a Belgrado) e ...

AntoVitiello : #Milan agli ottavi di #EuropaLeague. Gara complicatissima che ha confermato le recenti difficoltà dei rossoneri, ta… - SkySport : ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei… - MediasetTgcom24 : Europa League, Milan e Roma passano agli ottavi di finale #europaleague - CinqueNews : #MilanStellaRossa 1-1: rossoneri agli ottavi. Le statistiche - CorSport : #Milan agli ottavi di #EuropaLeague, ma che paura con #Stankovic! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan agli

Ilsi qualificaottavi di Europa League e festeggia nel migliore dei modi, dopo una partita di sofferenza , il ventiduesimo compleanno di Donnarumma. Il ritorno contro la Stella Rossa si ...Obiettivo centrato, la Roma batte il Braga anche al ritorno (3 - 1) e volaottavi di finale di Europa League. All'Olimpico ai sigilli di Dzeko e Mayoral stavolta si ...forfeit in vista del, ...A San Siro 1-1 per la squadra di Pirlo. 3-1 dei giallorossi sul Braga mentre al Maradona ai partenopei non basta il 2-1 sul Granada Una settimana dopo, a campi invertiti, le tre italiane sono tornate ...Si sono conclusi i sedicesimi di finale di Europa League con il Milan che ora punta a scoprire la propria avversaria agli ottavi Il Milan vola agli ottavi di finale di Europa League. Ecco tutte le ...