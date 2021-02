(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ieri c'è stato un lungoalla Camera tra Emilioe l'ex ministro allo Sport Vincenzo, che oggi su Facebook ha smentito un suo addio al M5S. Non solo. L'ex direttore di Skytg24 in questi giorni avrebbe visto altri 8grillini -6 deputati e due senatori- tra questi Giorgio Trizzino e Roberto Cataldi: da qui, con ogni probabilità, i rumors su imminenti addii chee Cataldi hanno oggi smentito. Il 2 febbraio scorsoaveva lasciato il M5S annunciando la volontà di raggruppare moderati e liberali in una nuova componente, il 'Centro - Popolari Italiani'. "Io via dal M5S? Non ne so nulla, è una ipotesi forse basata sul fatto ...

repubblica : ?? M5S, esodo dopo la nomina dei sottosegretari: Spadafora, Trizzino e Cataldi escono e vanno nel gruppo di Carelli.… - TV7Benevento : M5S: l'ex Carelli incontra 8 parlamentari, faccia a faccia con Spadafora... - GiancarloGarci6 : RT @adessodibba: @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi #Traditori resterete solo voi #ServiDiDraghi M5S, l'esodo dopo i sottosegretari: i… - gabelmanu : RT @adessodibba: @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi #Traditori resterete solo voi #ServiDiDraghi M5S, l'esodo dopo i sottosegretari: i… - MauSci : RT @adessodibba: @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi #Traditori resterete solo voi #ServiDiDraghi M5S, l'esodo dopo i sottosegretari: i… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Carelli

Cataldi: "Io via dal? Non ne so nulla" "Io via dal? Non ne so nulla, è una ipotesi forse basata sul fatto che Emiliocerca persone che abbiano competenze... in tal senso, ...Il nuovo gruppo nato alla Camera " L'Alternativa c'è" conta già quasi 20 componenti tra espulsi ed ex, ma per l'ex responsabile dei rapporti con la stampa Emilio" presto si potrebbe ...Roma, 25 feb. (LaPresse) – Quella dell’uscita dal gruppo “è una ipotesi giornalistica, forse Carelli sta pescando tra persone che hanno delle caratteristiche ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ieri c’è stato un lungo faccia a faccia alla Camera tra Emilio Carelli e l’ex ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, che oggi su Facebook ha ...