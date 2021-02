Leonardo sul rinnovo di Mbappé | «Presto arriverà una decisione»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Le trattative per ildi contratto di Kyliansono a buon punto. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del PSGIl direttore sportivo del Paris Saint-Germainha rilasciato un’intervista a France Bleu Paris commentando la trattativa per ildi Kylian. Le sue parole.– «Siamo in trattativa e siamo a buon punto.il momento di prendere unama il dialogo è molto buono». Leggi su Calcionews24.com

Yuro_23 : RT @TMit_news: Leonardo sul rinnovo di Mbappé: 'Siamo prossimi al prendere posizione e decisione' - MCalcioNews : PSG, Leonardo sul rinnovo di Mbappè: 'Pronti a prendere una decisione' - TMit_news : Leonardo sul rinnovo di Mbappé: 'Siamo prossimi al prendere posizione e decisione' - DanyUnicaMetaem : RT @BarileMicaela: 'Niente più vacanze insieme dovevamo andare al mare a vela sul mediterraneo' #Orione #Leonardo #leonardolamacchia #Am… - frenchlady87 : RT @BarileMicaela: 'Niente più vacanze insieme dovevamo andare al mare a vela sul mediterraneo' #Orione #Leonardo #leonardolamacchia #Am… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sul

La Repubblica

Le trattative per il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé sono a buon punto. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del PSG ...I due titoli, freschi di conti 2020, sono, rispettivamente, in testa efondo del Ftse Mib. Nel ... ve ne è poi un secondo costituito da Telecom Italia e da. La prima è reduce dal rally di ...Le trattative per il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé sono a buon punto. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del PSG Leonardo ...Chiusa la stagione 2020 si scaldano già i motori per il 2021. Leonardo Abruzzo firma con Bierreti Racing. Legnano -Dopo un’ottima stagione il legnanese continua il per corso con Bierreti Racing all’in ...