La risposta di Balotelli all’ultimo gossip non si fa attendere | “Tranquilli | sono sempre single”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Marioprotagonista, suo malgrado, sulle riviste di. Nell'edizione di Chi, uscita oggi in edicola, il calciatore del Monza è stato accostato ad una influencer, ex protagonista di Uomini e Donne.caption id="attachment 113101" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionMario ha risposto immediatamente all'ultima voce di, che parlava di una relazione tra lui e Nicole Mazzocato. "! Fuck fake". E anche Nicole si è precipitata a smentire tutto sul suo profilo Instagram.caption id="attachment 113143" align="alignnone" width="375" Instagram/caption Golssip.

Pare che anzi, laarrivata dai due diretti interessati sia stata al quanto piccata, ... una relazione che vede dunque al centrocon una delle ex di Uomini e Donne più note, Nicole, ...Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se vorrebbenella casa, lei ha risposto di sì. Così il conduttore lo ha evidenziato: "Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro". Ladello ...È un accostamento “strano” e in tanti si stanno domandando come mai in queste ore parlando del calciatore italiano Mario Balotelli si stia accostando con frequenza il nome del dating show più longevo ...Mario Balotelli e Nicole Mazzocato stanno insieme davvero? A chiarire tutto sono proprio loro: lo sfogo sui social.