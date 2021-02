La Lazio non ci sta: «Strumentalizzazioni per disgregare il gruppo» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Duro comunicato della Lazio nei confronti di alcune frasi e critiche arrivate dopo la partita con il Bayern Monaco Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha puntato il dito contro alcune frasi e critiche giunte nei confronti della squadra a seguito della sconfitta contro il Bayern Monaco. «La Lazio ha sfidato i Campioni del Mondo in carica: non è andata come speravamo e quel che è accaduto in campo lo hanno visto tutti. Le frasi riportate oggi su un quotidiano non rappresentano, però, il pensiero e lo stato d’animo della squadra ma, viceversa, una forma di strumentalizzazione messa in atto dai soliti noti per disgregare un gruppo, una società e una tifoseria che sono sempre stati compatti e uniti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Prossimo obiettivo: Bologna. Col coraggio e la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Duro comunicato dellanei confronti di alcune frasi e critiche arrivate dopo la partita con il Bayern Monaco Attraverso un comunicato ufficiale, laha puntato il dito contro alcune frasi e critiche giunte nei confronti della squadra a seguito della sconfitta contro il Bayern Monaco. «Laha sfidato i Campioni del Mondo in carica: non è andata come speravamo e quel che è accaduto in campo lo hanno visto tutti. Le frasi riportate oggi su un quotidiano non rappresentano, però, il pensiero e lo stato d’animo della squadra ma, viceversa, una forma di strumentalizzazione messa in atto dai soliti noti perun, una società e una tifoseria che sono sempre stati compatti e uniti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Prossimo obiettivo: Bologna. Col coraggio e la ...

capuanogio : I giocatori della #Lazio nell'intervallo della sfida con il #BayernMonaco: 'Non ce la facciamo, ci mangiano il ca… - ohmyramsey : liverpool-roma sempre nel 2018 la lazio e l’atalanta quest’anno vi assicuro che non me ne frega un cazzo vi auguro… - ecomstation1 : @il_Rattocco @GiovanniToti @Ariachetira ma lei straparla zona gialla non è aprire tutto si vergogni scommetto che l… - RegioneLazio : La campagna vaccinale nel Lazio sta correndo in piena aderenza alle priorità indicate dal Ministero: i continui ral… - pasqualinipatri : Lazio-Bayern, il portavoce biancoceleste con una nota risponde ad un quotidiano: “Coraggio e determinazione non son… -