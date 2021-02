"Johnson&Johnson, il siero funziona" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Redazione L'Fda americana conferma l'efficacia del farmaco. Basta una dose Con una sola dose il vaccino Johnson&Johnson protegge dalle forme gravi di Covid19. È arrivata la conferma dalla Food and Drug Administration, Fda, l'agenzia regolatoria Usa. Dati positivi che promettono bene per un via libera da parte di FDA previsto entro questa settimana. La profilassi di Johnson&Johnson potrebbe rappresentare un buon punto di svolta anche per la campagna vaccinale europea, ora in stallo, visto che sono stati ordinati 200 milioni di dosi e altrettanti sono stati opzionati. Una volta ottenuto il via libera da Fda quello dell'agenzia europea Ema potrebbe arrivare entro metà marzo, che potrebbe dare il via libera anche all'arrivo in Italia. L'antidoto messo a punto dalla Big Pharma americana ha dimostrato un tasso di efficacia complessiva del 72 per cento, che sale all'86 ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Redazione L'Fda americana conferma l'efficacia del farmaco. Basta una dose Con una sola dose il vaccino Johnson&Johnson protegge dalle forme gravi di Covid19. È arrivata la conferma dalla Food and Drug Administration, Fda, l'agenzia regolatoria Usa. Dati positivi che promettono bene per un via libera da parte di FDA previsto entro questa settimana. La profilassi di Johnson&Johnson potrebbe rappresentare un buon punto di svolta anche per la campagna vaccinale europea, ora in stallo, visto che sono stati ordinati 200 milioni di dosi e altrettanti sono stati opzionati. Una volta ottenuto il via libera da Fda quello dell'agenzia europea Ema potrebbe arrivare entro metà marzo, che potrebbe dare il via libera anche all'arrivo in Italia. L'antidoto messo a punto dalla Big Pharma americana ha dimostrato un tasso di efficacia complessiva del 72 per cento, che sale all'86 ...

