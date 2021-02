Israele, vaccini fatti anche all’Ikea e di fianco ai bar. Drink e premi per convincere giovani e ebrei ortodossi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una campagna vaccinale a tappetto e senza sosta, dove la filosofia di fondo è portare i vaccini il più vicino possibile ai cittadini e non il contrario. Una filosofia, quella di Israele, che è stata tradotta nella pratica con postazioni per le somministrazione del farmaco anti-Covid praticamente ovunque, dalle vicinanze del bar fino all’Ikea (nella foto inoculazioni presso lo store Ikea a Rishon LeTzion) che, in collaborazione con il Pronto soccorso, ha predisposto punti vaccinali nei suoi store dalle 10 di mattina fino alle 17 del pomeriggio. Prima o dopo gli acquisti, a scelta del cliente. Sono stati in queste settimane numerosi i metodi per convincere le persone che ancora non lo hanno fatto a immunizzarsi. E tutto questo, nonostante Israele sia al primo posto al mondo – in rapporto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una campagna vaccinale a tappetto e senza sosta, dove la filosofia di fondo è portare iil più vicino possibile ai cittadini e non il contrario. Una filosofia, quella di, che è stata tradotta nella pratica con postazioni per le somministrazione del farmaco anti-Covid praticamente ovunque, dalle vicinanze del bar fino(nella foto inoculazioni presso lo store Ikea a Rishon LeTzion) che, in collaborazione con il Pronto soccorso, ha predisposto punti vaccinali nei suoi store dalle 10 di mattina fino alle 17 del pomeriggio. Prima o dopo gli acquisti, a scelta del cliente. Sono stati in queste settimane numerosi i metodi perle persone che ancora non lo hanno fatto a immunizzarsi. E tutto questo, nonostantesia al primo posto al mondo – in rapporto alla ...

