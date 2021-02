illyCaffé annuncia closing vendita 20% a Rhone Capital | possibile anche IPO

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – illycaffè hato ildell’operazione dida parte del Gruppo Illy di una quota del 20% dele a, società di private equity globale con un focus su investimenti in imprese con presenza paneuropea, nordamericana o transatlantica. L’accordo era stato firmato il 21 novembre 2020.è stato scelto come partner strategico per accompagnare il noto brand italiano nella prossima fase di crescita internazionale, in particolare negli Stati Uniti. La partnership con Rhône – si sottolinea – rappresenta un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della società e nell’esecuzione dei suoi piani futuri che potrebbero prevederela quotazione in Borsa.