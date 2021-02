Il nome di Mario Draghi più di due volte al minuto sui media italiani (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 22 giorni, da quando ha ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, il nome di Mario Draghi è stato pronunciato quasi 70.000 volte (68.804) dai mezzi di informazione italiani: una media di oltre 2 volte al minuto. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo premier dal 3 al 24 febbraio, mettendola a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 22 giorni, da quando ha ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, ildiè stato pronunciato quasi 70.000(68.804) dai mezzi di informazione: unadi oltre 2al. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo premier dal 3 al 24 febbraio, mettendola a ...

Ultime Notizie dalla rete : nome Mario Parla Pesci: "Condannato prima della condanna" ... quando l'imputato dà voce alla propria verità su quella notte con Lucia (nome di fantasia, come ... "Un processo basato tutto su parole e valutazioni - dice Mario L'Insalata, uno degli avvocati di Pesci ...

Nominati da Mario Draghi i nuovi sottosegretari. Ci sono anche due liguri Sono 39 i sottosegretari nominati da MArio Draghi. Nove della Lega, sei del PD e 11 al M5S. Ci sono anche due liguri: Stefania ... "Auguro buon lavoro a nome personale e del movimento in Liguria ad ...

Chi è Mario Benotti, il giornalista Rai coinvolto nel caso delle mascherine cinesi Fanpage.it Sondaggi politici, c'è un clamoroso avvicinamento! Sondaggi politici, i dati delle forze politiche nella settimana di avvio del Governo Draghi. Sempre più in alto Fratelli d'Italia, vicina al Pd.

Governo Draghi, Amendola (Pd) e Sibilia (5s) sottosegretari campani. I Cinquestelle regionali: noi mortificati Ma anche il nome di chi lo ha voluto a Palazzo Chigi, Mario Draghi. E così, fuori da diatribe e correnti dem, l’uscente ministro per gli Affari europei è stato richiamato in servizio ...

