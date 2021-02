(Di giovedì 25 febbraio 2021) Leggi, negli ultimi giorni, e ti sembra di assistere a un film di Fantozzi, quando nel tentativo di recuperare una delle sue gaffe clamorose il grande comico genovese si infila in nuove figuracce, genera altri equivoci, finisce per amplificare disastri che forse avrebbe soffocato sul nascere se fosse rimasto in silenzio, tra le braccia della comprensiva signora Pina. Travolta dalle critiche dei suoi stessi fans sui social, che lei utilizza come una mannaia ma che talvolta le tornano dietro come i peperoni, oggi la giornalista del “Fatto Quotidiano” cerca di salvare la faccia sulla mancata solidarietà espressa a Giorgiaper gli insulti ricevuti dleader di FdI dai cattedratici di sinistra, provando a tornare sull’argomento con un tweet di...

SecolodItalia1 : Il delirio di Selvaggia Lucarelli: false scuse alla Meloni per attaccare Zingaretti e Barbara D’Urso… -

Ultime Notizie dalla rete : delirio Selvaggia

Secolo d'Italia

E ancheLucarelli si accoda. Pur conoscendo bene l'odio in rete, su Facebook sente il bisogno impellente di scrivere un lungo sproloquio per dire che non esprime alcuna solidarietà alla ...lucarelli 1 - SOLO I GIORNALISTI GIUSTIFICANO LE OFFESEDELLA LUCARELLI: 'È IL LORO LINGUAGGIO' Fabrizio Boschi per 'il Giornale' Eppure ci dovremmo essere abituati. Viviamo in una ...StampaA Napoli migliaia di persone in piazza ieri sera, nella notte della movida, molti senza mascherina nonostante le norme anti-Covid19. Tantissimi giovani in strada a bere oltre l’orario del coprif ...Delirio in piazza Bellini al centro storico ... Sempre nella zona di Mezzocannone sono stati elevati 55 verbali per sosta selvaggia. Festa di 18 anni in via Partenope Nella stessa serata gli Agenti ...