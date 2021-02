Francesco Oppini contro Dayane: "Anaffettiva e incoerente" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Oppini, ospite del programma social Casa Chi, ha parlato dell'ex coinquilina Dayane Mello. Il figlio d'arte, se non nei primissimi giorni di permanenza al GF Vip, non ha mai nutrito grande stima nei confronti della modella brasiliana. Per quale motivo adesso ce l'ha tanto con lei? Francesco Oppini contro Dayane Mello Ospite del programma social Casa Chi, Francesco Oppini ha parlato di Dayane Mello. Nello specifico, il figlio di Alba Parietti ha commentato la nomination della modella brasiliana nei confronti dell'amica Rosalinda Cannavò. La scelta di Dayane ha sconvolto tutti, concorrenti e semplici telespettatori, così come la sua dichiarazione d'amore all'attrice. ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021), ospite del programma social Casa Chi, ha parlato dell'ex coinquilinaMello. Il figlio d'arte, se non nei primissimi giorni di permanenza al GF Vip, non ha mai nutrito grande stima nei confronti della modella brasiliana. Per quale motivo adesso ce l'ha tanto con lei?Mello Ospite del programma social Casa Chi,ha parlato diMello. Nello specifico, il figlio di Alba Parietti ha commentato la nomination della modella brasiliana nei confronti dell'amica Rosalinda Cannavò. La scelta diha sconvolto tutti, concorrenti e semplici telespettatori, così come la sua dichiarazione d'amore all'attrice. ...

