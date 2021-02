Elettra Lamborgini e voglia di maternità: galeotta la nuova collezione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Elettra Lamborghini e i bambni: una complicità da subito grazie alla nuova collezione di vestiti firmata dalla cantante Reduce dalla vacanza trascorsa a Dubai col marito Afrojack, Elettra Lamborghini è tornata in Italia con un’agenda ricca di impegni da rispettare. nuova musica da creare, partecipazioni a programmi televisivi, nuovi progetti in cantiere: Elettra Lamborghini è inarrestabile. C’è di più, però! Perché la cantante ha deciso di farsi amare anche dai più piccini con una serie di novità che hanno entusiasmato. Dopo aver pubblicato un libro – fumetto su di sé e aver realizzato un album delle figurine, Elettra Lamborghini torna a investire sulle nuove generazioni con una collezione di abiti a loro dedicati. Senza nascondere nulla è stata la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)Lamborghini e i bambni: una complicità da subito grazie alladi vestiti firmata dalla cantante Reduce dalla vacanza trascorsa a Dubai col marito Afrojack,Lamborghini è tornata in Italia con un’agenda ricca di impegni da rispettare.musica da creare, partecipazioni a programmi televisivi, nuovi progetti in cantiere:Lamborghini è inarrestabile. C’è di più, però! Perché la cantante ha deciso di farsi amare anche dai più piccini con una serie di novità che hanno entusiasmato. Dopo aver pubblicato un libro – fumetto su di sé e aver realizzato un album delle figurine,Lamborghini torna a investire sulle nuove generazioni con unadi abiti a loro dedicati. Senza nascondere nulla è stata la ...

