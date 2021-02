“È il momento dell’addio”. Elisa Isoardi, la svolta: la sua vita cambia di colpo. “Mi sembra giusto così” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oramai è ufficiale: Elisa Isoardi ufficializza la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 e dice addio alla Rai. La notizia circolava da settimane, ma sembrava una delle tante indiscrezioni che avrebbero potuto essere smentite da un momento all’altro. E invece l’ex di Salvini salperà davvero per l’Honduras, come lei stessa ha spiegato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. La partenza è imminente (il reality inizierà circa a metà marzo, ma i concorrenti fanno i bagagli diversi giorni prima per volare dall’altra parte del mondo). La Isoardi, per prepararsi al meglio ha deciso di rientrare a casa, nel suo paese di origine, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi. Un ritiro per ricaricare le pile prima di tuffarsi nel vivo del programma tv: “Da piccola per me i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oramai è ufficiale:ufficializza la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 e dice addio alla Rai. La notizia circolava da settimane, mava una delle tante indiscrezioni che avrebbero potuto essere smentite da unall’altro. E invece l’ex di Salvini salperà davvero per l’Honduras, come lei stessa ha spiegato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. La partenza è imminente (il reality inizierà circa a metà marzo, ma i concorrenti fanno i bagagli diversi giorni prima per volare dall’altra parte del mondo). La, per prepararsi al meglio ha deciso di rientrare a casa, nel suo paese di origine, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi. Un ritiro per ricaricare le pile prima di tuffarsi nel vivo del programma tv: “Da piccola per me i ...

