Detrazione spese universitarie 730/2021: Atenei privati con limiti, lo dice il MIUR (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Gazzetta Ufficiale il decreto del MIUR sulle soglie per le detrazioni per le spese universitarie per la frequenza di Atenei privati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Gazzetta Ufficiale il decreto delsulle soglie per le detrazioni per leper la frequenza di. L'articolo .

designantora16 : RT @sole24ore: Superbonus, Sal del 30% sulle spese 2020 necessario per la cessione del credito ma non per la detrazione - sole24ore : Superbonus, Sal del 30% sulle spese 2020 necessario per la cessione del credito ma non per la detrazione… - sole24ore : Superbonus, Sal del 30% sulle spese 2020 necessario per la cessione del credito ma non per la detrazione… - DSGA2019 : RT @carmelo_lipari: Volete che mi vaccini? Ok. Va bene. D'accordo. -Spese ospedaliere gratis -Spese mediche gratis -Assicurazione Vita per… - immergasitalia : RT @ExpoClima: Un provvedimento dell'@Agenzia_Entrate in materia di #superbonus posticipa il termine per l'invio della documentazione inere… -