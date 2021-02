Crisanti: “Contro le varianti serve zona rossa stile Codogno, in Italia si sta sbagliando tutto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Crisanti durissimo: “In Italia gran casino” “In Italia è un casino, si continua a sbagliare tutto quello che si può sbagliare”. Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia a Padova, nel suo intervento a Radio Capital. “Io sono Inghilterra, sono otto settimane che stiamo in lockdown e se ne uscirà il 15 giugno”, aggiunge Crisanti. Poi il virologo affonda: “E intanto in Italia stiamo a discutere non le scuole, ma quelli che vogliono andare al bar, quelli che vogliono andare al ristorante. Se non si capisce che se ci sta la variante brasiliana bisogna fare la zona rossa stile Codogno perché altrimenti si diffonde in tutta Italia e buttiamo un anno di ricerche sul ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021)durissimo: “Ingran casino” “Inè un casino, si continua a sbagliarequello che si può sbagliare”. Lo ha detto il virologo Andrea, ordinario di Microbiologia a Padova, nel suo intervento a Radio Capital. “Io sono Inghilterra, sono otto settimane che stiamo in lockdown e se ne uscirà il 15 giugno”, aggiunge. Poi il virologo affonda: “E intanto instiamo a discutere non le scuole, ma quelli che vogliono andare al bar, quelli che vogliono andare al ristorante. Se non si capisce che se ci sta la variante brasiliana bisogna fare laperché altrimenti si diffonde in tuttae buttiamo un anno di ricerche sul ...

