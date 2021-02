Covid | AstraZeneca | ' Non esiste un mercato secondario di vaccini'

Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - repubblica : Covid, sospesa a Napoli la vaccinazione degli over 80: L'Asl: 'Mancano le scorte di Pfizer necessarie, se arrivano… - MediasetTgcom24 : Pfizer valuta di aggiungere una terza dose del vaccino #covid - EmMicucci : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19: accordo Unicef-AstraZeneca per 170 milioni di dosi di #vaccino - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Draghi a leader Ue: aziende inadempienti non siano scusate #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid AstraZeneca

'Non esiste nessun mercato secondario, noi riforniamo direttamente i governi'. Lo ha assicurato l'amministratore delegato di, Pascal Soriot, in audizione al Parlamento Ue. Quanto ai ritardi nelle consegne, Soriot ha spiegato che le rese, cioè il numero di dosi prodotte per impianto, 'sono state più basse del ...Bersagliato dalle critiche di diversi eurodeputati che hanno accusatodi non aver rispettato gli impegni di consegna delle dosi stabilite con la Ue, il ceo Pascal Soriot ha ripetuto piu' volte 'siamo lavorando 7 giorni su 7, 24 ore al giorno per assicurare ...Domani, venerdì 26 febbraio, inizieranno inoltre le vaccinazioni per il personale scolastico con le dosi Astrazeneca: sono state programmate 2.500 vaccinazioni al giorno, sempre nel centro vaccinale ...Volantini no vax con il logo delle case farmaceutiche, di Aifa e del Ministero della Salute sono comparsi a Bergamo ...