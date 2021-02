Coronavirus, restrizioni anche a Pasqua. L’ultimo miglio è tutto in salita (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, le restrizioni dovrebbero rimanere in vigore fino a Pasqua: il governo vuole evitare un ‘pericoloso’ liberi tutti. Nel suo intervento in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza ha lascito pochi dubbi su quello che accadrà dopo il 5 marzo, data di scadenza delL’ultimo dpcm del governo Conte. Il nuovo esecutivo confermerà le misure restrittive in vigore e potrebbe procedere con una nuova stretta. E la sensazione è che le restrizioni dureranno almeno fino a Pasqua, quando difficilmente si procederà con un liberi tutti. Emergenza Coronavirus in Italia, il punto della situazione Speranza ha fatto il punto della situazione evidenziando un peggioramento della situazione dal punto di vista epidemiologico. Nonostante le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emergenzain Italia, ledovrebbero rimanere in vigore fino a: il governo vuole evitare un ‘pericoloso’ liberi tutti. Nel suo intervento in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza ha lascito pochi dubbi su quello che accadrà dopo il 5 marzo, data di scadenza deldpcm del governo Conte. Il nuovo esecutivo confermerà le misure restrittive in vigore e potrebbe procedere con una nuova stretta. E la sensazione è che ledureranno almeno fino a, quando difficilmente si procederà con un liberi tutti. Emergenzain Italia, il punto della situazione Speranza ha fatto il punto della situazione evidenziando un peggioramento della situazione dal punto di vista epidemiologico. Nonostante le ...

