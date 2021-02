Calcio: De Santis, 'evidente l'errore dell'arbitro sul rosso a Freuler' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Lo sbaglio dell'arbitro è evidente, l'espulsione a mio avviso non c'era, quello di Freuler era un fallo da ammonizione". E' il commento all'episodio chiave di Atalanta-Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions, dell'ex arbitro internazionale Massimo De Santis all'Adnkronos. Il rosso diretto al centrocampista svizzero al 17' per un fallo su Mendy fuori area ha indubbiamente condizionato la sfida del Gewiss Stadium coi nerazzurri in 10 per oltre 70 minuti costretti a capitolare all'86' per un gol realizzato dallo stesso Mendy. Sull'errore dell'arbitro tedesco Stieler, De Santis aggiunge. "Sbaglia perché sull'azione veloce del Real corre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Lo sbaglio, l'espulsione a mio avviso non c'era, quello diera un fallo da ammonizione". E' il commento all'episodio chiave di Atalanta-Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions,'exinternazionale Massimo Deall'Adnkronos. Ildiretto al centrocampista svizzero al 17' per un fallo su Mendy fuori area ha indubbiamente condizionato la sfida del Gewiss Stadium coi nerazzurri in 10 per oltre 70 minuti costretti a capitolare all'86' per un gol realizzato dallo stesso Mendy. Sull'tedesco Stieler, Deaggiunge. "Sbaglia perché sull'azione veloce del Real corre ...

