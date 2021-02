Autogrill | assemblea approva aumento capitale fino a 600 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Straordinaria dihato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare in via scindibile, a pagamento, ilsociale per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto. L’diper il quale è richiesta la delega – spiega una nota – è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione di leadership internazionale del Gruppo. In tale prospettiva il rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale in quanto consentirà di disporre di maggiori risorse per far fronte agli ...