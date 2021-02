Artbonus: donazione di Project Power srl a Paestum e Velia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Artbonus: la società irpina Project Power srl, con sede ad Avellino, elargisce 5mila euro al Parco archeologico di Paestum e Velia Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parco archeologico, il sito di Paestum, in provincia di Salerno, è stato negli ultimi anni tra le realtà più dinamiche dell’Italia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021): la società irpinasrl, con sede ad Avellino, elargisce 5mila euro al Parco archeologico diGrazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parco archeologico, il sito di, in provincia di Salerno, è stato negli ultimi anni tra le realtà più dinamiche dell’Italia… L'articolo Corriere Nazionale.

bassairpinia : ARTBONUS, DALL'AZIENDA PROJECT POWER srl DI AVELLINO UNA DONAZIONE A FAVORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM -… - i_gufi : RT @ParcoVelia: #Artbonus: #Paestum allarga il cerchio con una donazione dall'Irpinia. In arrivo nuovi progetti anche per #Velia. Per legg… - ElviraScognami1 : RT @ParcoVelia: #Artbonus: #Paestum allarga il cerchio con una donazione dall'Irpinia. In arrivo nuovi progetti anche per #Velia. Per legg… - PatriziaBarsot2 : RT @ParcoVelia: #Artbonus: #Paestum allarga il cerchio con una donazione dall'Irpinia. In arrivo nuovi progetti anche per #Velia. Per legg… - Comm4Peace : RT @ParcoVelia: #Artbonus: #Paestum allarga il cerchio con una donazione dall'Irpinia. In arrivo nuovi progetti anche per #Velia. Per legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Artbonus donazione Nuove donazioni al Parco archeologico di Paestum ARTBONUS: PAESTUM ALLARGA IL CERCHIO CON UNA DONAZIONE DALL'IRPINIA. IN ARRIVO NUOVI PROGETTI ANCHE PER VELIA Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parco archeologico, il ...

Artbonus: Paestum allarga il cerchio con una donazione dall'Irpinia. In arrivo nuovi progetti anche per Velia La legge Artbonus, introdotta nel 2014, consente ad aziende e cittadini di beneficiare di sgravi fiscali, sostenendo progetti nel settore dei beni culturali. "Il mecenatismo culturale è sempre ...

Artbonus: donazione di Project Power srl a Paestum e Velia Corriere Nazionale Artbonus: donazione di Project Power srl a Paestum e Velia Artbonus: la società irpina Project Power srl, con sede ad Avellino, elargisce 5mila euro al Parco archeologico di Paestum e Velia Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parc ...

A Frontino un benefattore finanzia i lavori Grazie all’art bonus si è prodigato per aiutare il Comune a sistemare una parte del borgo. Il sindaco: "E’ un segnale forte" ...

: PAESTUM ALLARGA IL CERCHIO CON UNADALL'IRPINIA. IN ARRIVO NUOVI PROGETTI ANCHE PER VELIA Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parco archeologico, il ...La legge, introdotta nel 2014, consente ad aziende e cittadini di beneficiare di sgravi fiscali, sostenendo progetti nel settore dei beni culturali. "Il mecenatismo culturale è sempre ...Artbonus: la società irpina Project Power srl, con sede ad Avellino, elargisce 5mila euro al Parco archeologico di Paestum e Velia Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il Parc ...Grazie all’art bonus si è prodigato per aiutare il Comune a sistemare una parte del borgo. Il sindaco: "E’ un segnale forte" ...