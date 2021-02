Alitalia | Pd | ' dare risposte ai lavoratori | rivedere piano industriale' 2

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Aspetto che i sindacati rilevano non essere minimamente affrontato dalesistente. Lavorazioni devono essere reinternalizzate. Sono fonte di risparmio e di posti di lavoro. In questo contesto difficile invece abbiamo la Ue che rispetto adsembra non voler cogliere la portata della crisi. Un problema che deve essere affrontato con decisione dal governo italiano. Le compagnie aeree, penso ad AirFance e Lufthansa hanno ricevuto aiuti statali dai loro governi molto più consistenti di quelli ricevuti da", conclude Miccoli.

MarcelloBernab1 : RT @PilotiFitCisl: Intervista al responsabile Nazionale della @FitCisl del Personale Navigante @StefanoDiCesar3. È urgente dare risposte po… - AlexTesti777 : RT @PilotiFitCisl: Intervista al responsabile Nazionale della @FitCisl del Personale Navigante @StefanoDiCesar3. È urgente dare risposte po… - CorradoOrtolani : RT @PilotiFitCisl: Intervista al responsabile Nazionale della @FitCisl del Personale Navigante @StefanoDiCesar3. È urgente dare risposte po… - GrassettiFabio : RT @PilotiFitCisl: Intervista al responsabile Nazionale della @FitCisl del Personale Navigante @StefanoDiCesar3. È urgente dare risposte po… - michelepaolett5 : RT @PilotiFitCisl: Intervista al responsabile Nazionale della @FitCisl del Personale Navigante @StefanoDiCesar3. È urgente dare risposte po… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia dare

... per non incorrere nelle ire di Bruxelles, Ita è pronta a rilevare le altri parti di, ... Anche perché perun futuro ai dipendenti la scommessa di Ita va vinta. A scarseggiare infatti non ...Parliamo di 6.828 dipendenti diSai e Cityliner in cassintegrazione, 6.828 famiglie alle quali dobbiamouna certezza del presente e del futuro'. Lo dichiara la consigliera regionale del ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Aspetto che i sindacati rilevano non essere minimamente affrontato dal piano industriale esistente. Lavorazioni devono essere reinternalizzate. Sono fonte di risparmio e d ...La richiesta di Federazione italiana trasporti che oggi, 25 febbraio, è impegnata in una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, degli stakeholder e dell’opinione pubblica per t ...