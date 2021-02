AbitareIn | dal primo marzo il titolo passa sul segmento STAR

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dal, società attualmente quotata sul mercato AIM Italia e leader nello sviluppo residenziale a Milano, inizerà le negoziazioni delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario,. Lo ha comunicato oggi la società, in quanto Borsa Italiana ha disposto il necessario avviso. Dalla stessa data ci sarà quindi la contestuale esclusione delle azioni dalla negoziazione su AIM Italia. La mattina delgiorno di negoziazioniorganizzerà una cerimonia in live streaming, per attendere il suono della campanella che segna l’apertura dei mercati e celebrare l’avvenutoggio all’MTA. Nel processo diggio al...