Uomini e Donne anticipazioni oggi: Roberta mette le cose in chiaro con Riccardo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uomini e Donne oggi manderà in onda una brutta batosta per Riccardo Guarnieri, che subirà la decisione di Roberta Di Padua. Uomini e Donne oggi porterà in scena, come al solito, una puntata davvero da non perdere. Il motivo? Negli studi Elios di Roma si respira di delusione. Il motivo? Riccardo Guarnieri avrà un nuovo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021)manderà in onda una brutta batosta perGuarnieri, che subirà la decisione diDi Padua.porterà in scena, come al solito, una puntata davvero da non perdere. Il motivo? Negli studi Elios di Roma si respira di delusione. Il motivo?Guarnieri avrà un nuovo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - GabrielaSansal1 : RT @peularis: Immaginate fare over party a Tommaso per cattiveria e bifobia quando la propria protetta ha detto che chi soffre d’ansia è un… - Oldetrip : Ringraziamo Uomini e Donne che ci ha insegnato il valore dell'amore ? -