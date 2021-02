Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: Samantha conosce altri corteggiatori. Roberta e Riccardo si chiariscono? Giancarlo e Alessandra riprendono a frequentarsi? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: anche quella di oggi sarà una puntata ricca di emozioni tra giovani e più maturi partecipanti. Uomini e Donne: continuano le conoscenze di Samantha. Come sono andate le esterne di Giacomo e Massimiliano? Nella puntata di ieri abbiamo visto che la tronista (la quale ha già conquistato non solo il pubblico ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti) ha iniziato il suo percorso, conoscendo i suoi primi corteggiatori ad un appuntamento al buio. Oggi ne conoscerà altri. Chi farà colpo su di lei? Dovremmo anche rivedere le prime esterne di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone e sentirle commentare. Chiarimento in vista per Riccardo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 febbraio 2021)24: anche quella di oggi sarà una puntata ricca di emozioni tra giovani e più maturi partecipanti.: continuano lenze di. Come sono andate le esterne di Giacomo e Massimiliano? Nella puntata di ieri abbiamo visto che la tronista (la quale ha già conquistato non solo il pubblico ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti) ha iniziato il suo percorso,ndo i suoi primiad un appuntamento al buio. Oggi nerà. Chi farà colpo su di lei? Dovremmo anche rivedere le prime esterne di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone e sentirle commentare. Chiarimento in vista per...

