Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l'informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano emergenza caviglia non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia Siamo all'ultimo Miglio non possiamo abbassare la guardia ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato riprendo su senza la presenza delle varianti ha spiegato condizione tale epidemia la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua Maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia Fortunatamente non compromettere l'efficacia dei vaccini le altre due varianti Spiega ancora speranza sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini la loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai in Italia Questa settimana se supera le 1,5 milioni di dosi consegnate ha ...

