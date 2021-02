Uecoop | con palestre chiuse a rischio 120mila posti lavoro

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lo slittamento della riapertura die centri wellness mette aun settore che a livello nazionale coinvolgeoperatori in oltre 16mila strutture da Nord a Sud della Penisola. È quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative () in riferimento al prossimo DPCM del Governo che deve decidere sulla ripartenza delle attività in Italia. Il comparto del wellness, fra aziende, associazioni e cooperative sportive, vale circa 10 miliardi all’anno di fatturato e nell’ultimo anno da quando è scoppiata l’emergenza Covid ha potuto lavorare solo 6 mesi con perdite economiche rilevanti, appassionati in attesa di poter riprendere l’attività, istruttori a casa e macchinari e spazi inutilizzati. Le conseguenze del blocco rischiano di farsi sentire a lungo anche in caso di ...

La spesa per una piccola postazione domestica - rileva- per il fitness è arrivata a 457 euroaumenti del +57,5% per i manubrii pesi, del +30% per la panca e del +58,5% per la ...la sua presenza trasversale su più comparti " continua" il mondo cooperativo riveste un ruolo strategico essenziale per la capacità di resilienza del sistema economico nazionale nel ...UECOOP: "Con palestre chiuse, a rischio 120.000 posti di lavoro. Lo slittamento delle riaperture pesa su un settore da 10 miliardi".Lo slittamento della riapertura di palestre e centri wellness mette a rischio un settore che a livello nazionale coinvolge 120mila operatori in oltre 16mila strutture da nord a sud della Peniso ...