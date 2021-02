Toloi: “Abbiamo combattuto fino alla fine. Anche in 10 abbiamo messo sotto il Real” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il difensore e capitano dell’Atalanta, Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ko contro il Real Madrid: “abbiamo combattuto fino alla fine. Giocare contro il Real è difficile e farlo con l’uomo in meno è ancora più difficile. Il rosso non c’era perchè c’era Anche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo difeso bene. Siamo vivi, abbiamo il ritorno e abbiamo visto che siamo capaci di giocare alla pari con loro”. Su cosa servirà a Madrid: “Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il difensore e capitano dell’Atalanta, Rafaelha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ko contro ilMadrid: “. Giocare contro ilè difficile e farlo con l’uomo in meno è ancora più difficile. Il rosso non c’era perchè c’eraRomero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile peròfatto una grande partita,difeso bene. Siamo vivi,il ritorno evisto che siamo capaci di giocarepari con loro”. Su cosa servirà a Madrid: “Dobbiamo ...

