Studenti occupano il Liceo Righi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – Occupato il Liceo ‘Augusto Righi’ di Roma. Lo hanno annunciato gli Studenti del collettivo ‘Ludus’, con un messaggio su Instagram in cui precisano che l’accesso alla scuola sara’ consentito solo agli alunni che hanno effettuato un tampone. Gli Studenti si stanno mobilitando per un presidio sotto la sede principale della scuola. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – Occupato il‘Augusto’ di Roma. Lo hanno annunciato glidel collettivo ‘Ludus’, con un messaggio su Instagram in cui precisano che l’accesso alla scuola sara’ consentito solo agli alunni che hanno effettuato un tampone. Glisi stanno mobilitando per un presidio sotto la sede principale della scuola.

