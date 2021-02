Stevie Wonder: "Mi trasferisco in Ghana. Negli Usa troppo razzismo" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stevie Wonder si trasferirà in Ghana: l’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista, ripresa dalla Cnn, rilasciata alla giornalista e conduttrice televisiva Oprah Winfrey. L’artista ha spiegato che la sua decisione di lasciare gli Stati Uniti sarebbe nata in seguito ai troppi disordini politici che agitano il Paese e al razzismo dilagante. “Voglio vedere questa nazione sorridere di nuovo. E voglio farlo prima di partire per trasferirmi in Ghana, perché lo farò”. Alla domanda di Winfrey, che gli ha chiesto se il suo trasferimento sarà definitivo, il cantante ha risposto affermativamente. “Non voglio che i figli dei miei figli dicano: ‘Oh, ti prego, per favore rispettami, per favore sappi che sono importante, per favore apprezzami. Che storia è questa?”, ha detto la star nota per successi come ‘You ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si trasferirà in: l’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista, ripresa dalla Cnn, rilasciata alla giornalista e conduttrice televisiva Oprah Winfrey. L’artista ha spiegato che la sua decisione di lasciare gli Stati Uniti sarebbe nata in seguito ai troppi disordini politici che agitano il Paese e aldilagante. “Voglio vedere questa nazione sorridere di nuovo. E voglio farlo prima di partire per trasferirmi in, perché lo farò”. Alla domanda di Winfrey, che gli ha chiesto se il suo trasferimento sarà definitivo, il cantante ha risposto affermativamente. “Non voglio che i figli dei miei figli dicano: ‘Oh, ti prego, per favore rispettami, per favore sappi che sono importante, per favore apprezzami. Che storia è questa?”, ha detto la star nota per successi come ‘You ...

