Sottosegretari, Salvini: «Bene i miei nominati, ne avrei altri 30. Draghi con la Lega lavorerà meglio» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il leader del Carroccio: «Con il capo del governo rapporto franco, sui Sottosegretari non abbiamo posto veti». «Ora basta parlare di Arcuri, non sono io a doverlo giudicare ma i fatti. Il premier è un uomo concreto che bada al sodo, mi affido a lui»

