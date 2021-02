Qatar 2022, il Guardian denuncia: 'Oltre 6.500 migranti morti sui cantieri' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oltre 6.500 operai morti in 11 anni - una media di 12 a settimana - durante i lavori per la costruzione degli stadi della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Si tratta di una media di 12 decessi a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021)6.500 operaiin 11 anni - una media di 12 a settimana - durante i lavori per la costruzione degli stadi della Coppa del Mondoin. Si tratta di una media di 12 decessi a ...

