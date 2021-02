Pd: Cacciari, 'cosa mi aspetto da congresso? Che emerga il Pd, che non è mai esistito' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti apre al congresso nazionale del Partito Democratico? "Finalmente. Era ora, meglio tardi che mai, giusto e inevitabile. cosa mi aspetto che emerga? Il Pd, che non è mai esistito". A dirlo all'Adnkronos è il filosofo ed ex politico Massimo Cacciari, commentando l'apertura ad un congresso nazionale del partito da parte del segretario dem Zingaretti. "Sull'opportunità di farlo non vi è dubbio, adesso bisogna vedere come -sottolinea Cacciari- Ci possono essere congressi tutti impastrocchiati a priori, in cui certi dirigenti si presentano falsamente uniti per spartirsi le posizioni, quindi qui vedremo come, che tipo di congresso è". L'auspicio del professore è che sia "un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti apre alnazionale del Partito Democratico? "Finalmente. Era ora, meglio tardi che mai, giusto e inevitabile.miche? Il Pd, che non è mai". A dirlo all'Adnkronos è il filosofo ed ex politico Massimo, commentando l'apertura ad unnazionale del partito da parte del segretario dem Zingaretti. "Sull'opportunità di farlo non vi è dubbio, adesso bisogna vedere come -sottolinea- Ci possono essere congressi tutti impastrocchiati a priori, in cui certi dirigenti si presentano falsamente uniti per spartirsi le posizioni, quindi qui vedremo come, che tipo diè". L'auspicio del professore è che sia "un ...

