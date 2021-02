Palermo, il futuro è un’incognita: Di Piazza non ci ripensa, Mirri non può rilevare le sue quote. Serve un nuovo investitore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'assemblea dei soci svolta ieri ha lasciato in dote diversi spunti di riflessione.Quanto emerso sul futuro del Palermo è oggetto di analisi nell'articolo pubblicato sulle pagine siciliane dell''edizione odierna del "Corriere dello Sport".Palermo, la guerra tra i soci: Mirri e Di Piazza più lontani che mai, Hera Hora verso la liquidazione. Le perdite del club rosanero…”Il comunicato del presidente di Hera Hora, società controllante del Palermo FC, sulla delibera all'unanimità dell'aumento di capitale, il pesante passivo maturato in appena 18 mesi di gestione, le difficoltà figlie della pandemia da Covid 19 ed i contrasti ormai radicati tra il socio di maggioranza e presidente, Dario Mirri, e l'immobiliarista italoamericano, Tony Di Piazza, che detiene ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'assemblea dei soci svolta ieri ha lasciato in dote diversi spunti di riflessione.Quanto emerso suldelè oggetto di analisi nell'articolo pubblicato sulle pagine siciliane dell''edizione odierna del "Corriere dello Sport"., la guerra tra i soci:e Dipiù lontani che mai, Hera Hora verso la liquidazione. Le perdite del club rosanero…”Il comunicato del presidente di Hera Hora, società controllante delFC, sulla delibera all'unanimità dell'aumento di capitale, il pesante passivo maturato in appena 18 mesi di gestione, le difficoltà figlie della pandemia da Covid 19 ed i contrasti ormai radicati tra il socio di maggioranza e presidente, Dario, e l'immobiliarista italoamericano, Tony Di, che detiene ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo futuro Blutec, Uilm sollecita piano 'per scongiurare licenziamenti a Termini' ...della Uilm di Palermo, chiedendo una modifica del piano . "I commissari devono essere convocati con urgenza - affermano - per definire un piano che scongiuri i licenziamenti e dia un futuro ai ...

Protestano gli ex Blutec, chiesta convocazione urgente al Mise I lavoratori della Blutec manifestano oggi davanti ai cancelli dello stabilimento di Termini Imerese per chiedere una convocazione urgente al ministero dello Sviluppo economico ...

Termini Imerese, lavoratori Blutec protestano davanti ai cancelli dello stabilimento I sindacati chiedono un piano che scongiuri i licenziamenti e dia un futuro ai lavoratori di Blutec di tutta Italia ...

