Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fuori di sè con l'ospite: "metti le mani a posto", gelo in studio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Serena Bortone, come ogni giorno, anche ieri ha condotto la trasmissione del primo pomeriggio "Oggi è un altro giorno" che piace molto al pubblico. Serena Bortone mette sempre a proprio agio gli ospiti sia quelli in studio che quelli in collegamento e le sue interviste sono estremamente gradevoli. Solo in un caso l'ospite ha avuto da ridire e le ha proprio detto che la stava mettendo a disagio. Si è trattato di Vittoria Schisano che, quando è andata ospite non ha gradito il filmato che era stato scelto. Si trattava di un film che lei ha recitato quando era ancora Giuseppe e ha trovato sgradevole che la Bortone lo avesse mandato in onda e glielo ha anche detto. Ci sono stato parecchi momenti di ...

