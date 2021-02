Niente processo per gli agenti che hanno ucciso Daniel Prude: proteste a Rochester (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nulla da fare: negli Stati Uniti c'è qualcosa di profondamente marcio che consente quelli che sono veri e propri omicidi di Stato. Manifestazioni e proteste si sono registrate a Rochester, nello stato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nulla da fare: negli Stati Uniti c'è qualcosa di profondamente marcio che consente quelli che sono veri e propri omicidi di Stato. Manifestazioni esi sono registrate a, nello stato ...

max_free_ : @_SarCaustic @scannavo @fattoquotidiano Io ne so niente. Ma non si parla solo di tempo 'del processo produttivo' ma… - hyunk1tty : @donutcareabtu si ma le cose rimangono lì lo stesso non è che se (es) un politico viene accusato di violenza su min… - marcuspascal1 : @Cerrezio_FC @matteosalvinimi Non c'è da fare niente in un governo nato per iniziativa di un tizio di rignano inda… - SilentlyFlowers : RT @ELuttwak: La lentezza della giustizia civile in Italia e' criminogena. Mio fratello viz il costruttore Salini che rifiuto' di pagarlo.… - Simone46646209 : @Burraaco @quellidel_web @Ri_Ghetto Io direi che fareste bene a non cavalcare questa onda perché vi ricordò che già… -