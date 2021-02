Nancy Hopkins (MIT): "Le cose non cambiano perché il tempo passa, ma perché noi donne ci impegniamo a cambiarle" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Quando ho iniziato ad occuparmi dell’uguaglianza di genere nel mondo accademico, circa 25 anni fa, non avrei mai immaginato che ci sarebbe stata una donna presidente di Harvard o del MIT. Eppure, solo pochi anni dopo, è successo. Poi ho iniziato a chiedermi se nella mia vita sarei mai riuscita a vedere una donna alla Casa Bianca. E ora c’è Kamala Harris”. A parlare all’HuffPost è Nancy Hopkins, biologa molecolare di fama e professoressa emerita al Massachussets Institute of Technology. Per la scienziata, classe 1943, i pregiudizi di genere sono ancora oggi radicati, ma non impossibili da abbattere: “Il cambiamento è più lento di quanto vorremmo. Ma il cambiamento non avviene perché il tempo passa: succede perché le persone fanno qualcosa per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Quando ho iniziato ad occuparmi dell’uguaglianza di genere nel mondo accademico, circa 25 anni fa, non avrei mai immaginato che ci sarebbe stata una donna presidente di Harvard o del MIT. Eppure, solo pochi anni dopo, è successo. Poi ho iniziato a chiedermi se nella mia vita sarei mai riuscita a vedere una donna alla Casa Bianca. E ora c’è Kamala Harris”. A parlare all’HuffPost è, biologa molecolare di fama e professoressa emerita al Massachussets Institute of Technology. Per la scienziata, classe 1943, i pregiudizi di genere sono ancora oggi radicati, ma non impossibili da abbattere: “Il cambiamento è più lento di quanto vorremmo. Ma il cambiamento non avvieneil: succedele persone fanno qualcosa per ...

