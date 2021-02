Magistrato censurato | vietato l’aborto ad una detenuta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È statoilche, nel 2012, ha rigettato l’istanza di una donna agli arresti domiciliari. Questa aveva richiesto di potersi allontanare dalla sua abitazione, per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria di gravidanza. photo credit: presenza.comUnaai domiciliari richiedente un pieno diritto riconosciuto dalla legge e unnon rispettoso della toga per i suoi principi religiosi. È successo in Italia, dove il pubblico ministero ha impedito ad una donna di allontanarsi temporaneamente dal suo domicilio, per interrompere la gravidanza. Il PM è stato quindi sottoposto a procedimento disciplinare, colpevole di aver interpretato e non rispettato obiettivamente, l’articolo 284 comma 3 del Codice Penale: il giudice può autorizzare l’imputato sottoposto agli arresti ...

Il Sole 24 ORE

Cassazione: confermata la censura del magistrato che ha negato ad una donna ai domiciliari il diritto di interrompere la gravidanza ...