LIVE Sinner-Bedene 6-3 2-6 4-5, ATP Montpellier in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel match (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Altro errore di Sinner, che ora serve per restare nel match 40-30 Altro ace di Bedene (il quattordicesimo). 30-30 Bel dritto di Sinner. 30-15 Prima vincente dello sloveno. 15-15 Sinner tira il passante addosso a Bedene, che sbaglia la volèe. 4-4 Dritto vincente di Sinner. 40-30 Lunga la risposta dello sloveno. 30-30 Servizio vincente di Sinner. 15-30 Risposta in rete di Bedene. 0-30 Scappa via il rovescio a Sinner. 3-4 Altro game per Bedene. 40-0 Ace di Bedene. 30-0 Dritto vincente di Bedene. 3-3 Game covincente di Jannik. 40-0 In corridoio il rovescio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Altro errore di, che orapernel40-30 Altro ace di(il quattordicesimo). 30-30 Bel dritto di. 30-15 Prima vincente dello sloveno. 15-15tira il passante addosso a, che sbaglia la volèe. 4-4 Dritto vincente di. 40-30 Lunga la risposta dello sloveno. 30-30 Servizio vincente di. 15-30 Risposta in rete di. 0-30 Scappa via il rovescio a. 3-4 Altro game per. 40-0 Ace di. 30-0 Dritto vincente di. 3-3 Game covincente di Jannik. 40-0 In corridoio il rovescio di ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 6-3 2-6 0-1 ATP Montpellier in DIRETTA: lo sloveno vince il secondo set - #Sinner-Bedene… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 6-3 ATP Montpellier in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set - #Sinner-Bedene #Montpellier… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 4-1 ATP Montpellier in DIRETTA: break di vantaggio per Jannik - #Sinner-Bedene #Montpellier… - claradistaso : RT @federtennis: Tutto pronto a Montpellier per i nostri azzurri! ? A partire dalle 10:30 live su #SuperTennisTV ???? Sonego ?? Korda ???? per… - livetennisit : ATP Montpellier: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Sonego e Jannik Sinner -