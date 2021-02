La mia pandemia (di Selvaggia Lucarelli) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A febbraio- quel febbraio di un anno fa- ero una persona felice. Avevo iniziato a scrivere per TPI, mio figlio aveva appena conosciuto il suo primo amore, il monologo che avevo scritto con Rula aveva avuto un successo imprevisto, progettavo un viaggio in Messico per l’estate, di quelli che poi sono un serbatoio di gioia per il resto dell’anno. Come tutti, non potevo sospettare cosa mi sarebbe arrivato addosso a fine febbraio e ancora oggi, a un anno dall’arrivo dell’epidemia da Covid-19, faccio fatica a mettere insieme i pezzi. È doloroso, perché la vita professionale e quella personale si sovrapponevano, perché quel dovere di raccontare gli altri toglieva lucidità a ciò che stava accadendo a me, perché ancora oggi, nel ripercorrere quei mesi, piango come una bambina che non scorge più i genitori tra la folla. C’è un momento, quando arriva un’epidemia, in cui si prende coscienza di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A febbraio- quel febbraio di un anno fa- ero una persona felice. Avevo iniziato a scrivere per TPI, mio figlio aveva appena conosciuto il suo primo amore, il monologo che avevo scritto con Rula aveva avuto un successo imprevisto, progettavo un viaggio in Messico per l’estate, di quelli che poi sono un serbatoio di gioia per il resto dell’anno. Come tutti, non potevo sospettare cosa mi sarebbe arrivato addosso a fine febbraio e ancora oggi, a un anno dall’arrivo dell’epidemia da Covid-19, faccio fatica a mettere insieme i pezzi. È doloroso, perché la vita professionale e quella personale si sovrapponevano, perché quel dovere di raccontare gli altri toglieva lucidità a ciò che stava accadendo a me, perché ancora oggi, nel ripercorrere quei mesi, piango come una bambina che non scorge più i genitori tra la folla. C’è un momento, quando arriva un’epidemia, in cui si prende coscienza di ...

