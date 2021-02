La bella vita del broker che truffò Conte Sequestrati quadri, ville e un Picasso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella rete del manager anche Lippi, ex ct azzurro, calciatori e vip. I dubbi di Malagò: "Quei rendimenti neanche i Casamonica li danno". Il fratello dell'allenatore dell'Inter: "Persi 24 milioni". A ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella rete del manager anche Lippi, ex ct azzurro, calciatori e vip. I dubbi di Malagò: "Quei rendimenti neanche i Casamonica li danno". Il fratello dell'allenatore dell'Inter: "Persi 24 milioni". A ...

