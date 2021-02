J.J. Abrams e Stephen King insieme per una nuova collaborazione

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo Lisey’s Story, J.J.hanno annunciato una: si tratterà di una serie antologica horror Pare che J.J.ci abbiano proprio preso gusto a lavorare assieme.hanno prodotto diverse serie di successo: 22.11.63, miniserie fantascientifica in cui James Franco si trovava a viaggiare nel tempo, e la spaventosa Castle Rock. La prossima estate uscirà invece su Apple TV+ la miniserie Lisey’s Story, attesissimo adattamento del romanzo di(edito in Italia con il titolo La storia di Lisey). Qui Julianne Moore veste i panni di Lisey, che dopo due anni è costretta ad affrontare la dolorosa morte del marito, il famoso scrittore Scott Landon, interpretato ...

Non si ferma la collaborazione traKing e J. J.. Dopo Lisey's Story, il Re del Brivido e il valente produttore avrebbero in cantiere una nuova serie horror antologica .King ha anticipato la notizia a The Wrap ...... come la serie Foundation basata sui libri di Asimov , o serie che saranno realtà entro pochi mesi, come linsey's Story di JJKing . Il 2021 porterà con sè diverse novità da questo ...Dopo Lisey's Story, J.J. Abrams e Stephen King hanno annunciato una nuova collaborazione: si tratterà di una serie antologica horror.Stephen King anticipa una nuova collaborazione seriale horror con il produttore J.J. Abrams mentre si avvicina l'uscita della loro ultima fatica, l'adattamento di Lisey's Story. Non si ferma la collab ...