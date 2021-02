In Persona 5 Strikers c' è un po' diSiri! La doppiatrice presta la sua voce a un' altra IA

In Persona 5 Strikers c'è un po' di...Siri! La doppiatrice presta la sua voce a un'altra IA (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alcuni giocatori che hanno passato la giornata a giocare con Persona 5 Strikers hanno notato che la voce dell'assistente digitale in-game suonava familiare: questo perché è doppiata dalla voce originale di Siri. Susan Bennett ha originariamente fornito la voce per l'assistente digitale di Apple, e ora sta dando la voce a EMMA, l'IA in-game. Susan Bennett è una doppiatrice professionista nota per aver prestato la sua voce all'assistente Siri di Apple dal suo inizio nel 2011 fino all'aggiornamento di iOS 7 nel 2013. La voce di Bennett è stata registrata nel 2005 da una società chiamata ScanSoft in gran segreto. Apple non ha mai confermato ufficialmente che Bennett sia Siri, ma un'indagine della CNN nel 2013 è arrivata a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alcuni giocatori che hanno passato la giornata a giocare conhanno notato che ladell'assistente digitale in-game suonava familiare: questo perché è doppiata dallaoriginale di Siri. Susan Bennett ha originariamente fornito laper l'assistente digitale di Apple, e ora sta dando laa EMMA, l'IA in-game. Susan Bennett è unaprofessionista nota per averto la suaall'assistente Siri di Apple dal suo inizio nel 2011 fino all'aggiornamento di iOS 7 nel 2013. Ladi Bennett è stata registrata nel 2005 da una società chiamata ScanSoft in gran segreto. Apple non ha mai confermato ufficialmente che Bennett sia Siri, ma un'indagine della CNN nel 2013 è arrivata a ...

